К Земле пришло ещё одно облако плазмы, ожидается всплеск полярных сияний

На графике магнитных бурь в данный момент наблюдается относительное затишье, однако учёные называют эту картину обманчивой. Основные геомагнитные возмущения могут проявиться в ближайшие 2−3 часа.
Специалисты не исключают, что в этот же период начнётся второй, более мощный, чем вчера, всплеск полярных сияний. Ожидается, что новое облако плазмы принесёт с собой новую серию геоударов.
Ранее сообщалось, что начавшаяся на Земле магнитная буря стала сильнейшей за последние два месяца. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, ночью возмущение пересекло уровень G3, став самым интенсивным с конца января, когда с 19 по 21 января была зарегистрирована одна из самых сильных бурь десятилетия.
