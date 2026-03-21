К Земле пришло ещё одно облако плазмы, ожидается всплеск полярных сияний

Ранее сообщалось, что начавшаяся на Земле магнитная буря стала сильнейшей за последние два месяца. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, ночью возмущение пересекло уровень G3, став самым интенсивным с конца января, когда с 19 по 21 января была зарегистрирована одна из самых сильных бурь десятилетия.