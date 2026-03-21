Без документов и образования: в Башкирии нашли 11-летнюю девочку-маугли

В башкирской деревне обнаружили девочку-маугли, которая никогда не посещала школу и даже не имеет свидетельства о рождении. Семья, в которой проживает ребёнок, находится на грани выживания.
Следственный комитет, прокуратура и представители государственной власти обратили внимание на ситуацию после сообщений от местных жителей, которые попали в СМИ.
Девочка-маугли.
В деревне Вавилово (Уфимский район) в Башкирии местные жители рассказали о тяжёлой ситуации в многодетной семье, где 11-летняя девочка за всю жизнь ни разу не ходила в школу. Официально она нигде не зарегистрирована и не имеет даже свидетельства о рождении.
Речь идёт о семье из девяти детей, вызывающей обеспокоенность у соседей уже давно. Жители утверждают, что подростки с ранних лет употребляют алкоголь, ведут себя агрессивно, оскорбляют, плюются и нападают на других школьников.
Мать семейства, по словам односельчан, полностью игнорирует воспитание детей. Отец с семьёй не проживает.
Семья живёт без постоянного дохода. Помощь детям оказывают только соседи и волонтёры, приносящие еду и одежду. Жители считают, что компетентные органы закрывают глаза на данную проблему.
СК завел уголовное дело.
Эта ситуация вызвала резонанс в СМИ. Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) в связи с ситуацией, выявленной в многодетной семье в Уфимском районе.
Как сообщили в ведомстве, сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств дела. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в этой семье.
Дело теперь на контроле.
Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что берёт дело на личный контроль.
«Беру этот дикий случай под свой контроль и обязательно сообщу о развитии событий», — написала она в своём Telegram-канале.
Прокуратура региона также проверит информацию о семье, где выросла девочка-маугли. Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц из инспекции по делам несовершеннолетних и органов опеки.
«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.
Беспризорники на Урале.
Ранее в Екатеринбурге у семьи из Таджикистана, переехавшей в РФ 2 года назад, изъяли семерых детей-маугли. Портал E1.ru писал, что дети не имели российского гражданства.
Семья проживала в пустом деревянном доме без мебели, водопровода и отопления. Дети не посещали ни школу, ни детский сад и годами жили в крайне тяжёлых условиях.
Старшему сыну 16 лет. Ему приходилось присматривать за младшими, пока родители были на работе.
Всего в семье девять детей, семеро из которых находились в России. Речь идёт о четырёх мальчиках (7, 8, 15 и 16 лет) и трёх девочках (5, 6 и 10 лет). Хотя семья никогда официально не просила помощи, местные волонтёры и неравнодушные жители старались поддерживать их одеждой и продуктами.
Судьба изъятых детей на данный момент неизвестна.