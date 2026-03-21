Упал со строящейся высотки: на окраине Калининграда погиб рабочий

Трагедия произошла в микрорайоне им. Космодемьянского на ул. Новгородской вечером в субботу, 21 марта. Молодой мужчина азиатской наружности сорвался, предположительно, с четвёртого этажа строящегося дома. Лежащим без сознания его обнаружил очевидец, который позвонил в экстренные службы. Мужчина был без сознания, изо рта, носа и ушей у него шла кровь. К приезду бригады скорой помощи он умер. На месте работает полиция.