Axios: США и Израиль расследуют отсутствие верховного лидера Ирана Хаменеи

Согласно источнику, расследование ведут представители ЦРУ и «Моссада». Стороны предполагают, что Хаменеи выжил после недавних атак США и Израиля. Согласно американским разведданным, зафиксированы доказательства попыток иранских чиновников устроить личную встречу с Хаменеи. Однако ни одна из них не состоялась по соображениям безопасности.
При этом специалисты по нацбезопасности США не оставляют попытки выяснить, кто на самом деле отдает приказы Вооруженным силам Ирана.
Ранее KP.RU сообщал, что в иранском МИД подтвердили информацию о ранении Моджтабы Хаменеи. При этом в ведомстве заявили, что несмотря на полученные травмы, верховный лидер исламского государства чувствует себя хорошо.