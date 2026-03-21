Axios: США и Израиль расследуют отсутствие верховного лидера Ирана Хаменеи

ЦРУ и «Моссад» пытаются определить местоположение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Источник: Комсомольская правда

США и Израиль расследуют отсутствие нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, пытаясь определить его местоположение. Об этом сообщает портал Axios.

Согласно источнику, расследование ведут представители ЦРУ и «Моссада». Стороны предполагают, что Хаменеи выжил после недавних атак США и Израиля. Согласно американским разведданным, зафиксированы доказательства попыток иранских чиновников устроить личную встречу с Хаменеи. Однако ни одна из них не состоялась по соображениям безопасности.

При этом специалисты по нацбезопасности США не оставляют попытки выяснить, кто на самом деле отдает приказы Вооруженным силам Ирана.

Ранее KP.RU сообщал, что в иранском МИД подтвердили информацию о ранении Моджтабы Хаменеи. При этом в ведомстве заявили, что несмотря на полученные травмы, верховный лидер исламского государства чувствует себя хорошо.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
