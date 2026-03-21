Пермяки Чикмарёва и Янченков одержали две победы на Кубке Первого канала

Пермские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков одержали две победы в конкурсе мастерства на льду, который проходил в рамках Кубка Первого канала в Петербурге. В этом году за Кубок борются команды Москвы (красная) и Санкт-Петербурга (синяя). В составе каждой — по две спортивные пары, два танцевальных дуэта, пять одиночников и пять одиночниц. Фигуристов из регионов распределили между столицами. В итоге Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков попали в красную команду, где выступают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. А их товарищи из пермской тренерской группы Павла Слюсаренко Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — в синюю, вместе с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Одним из раундов командной борьбы в субботу был конкурс мастерства на льду. Парники исполняли тодес вперёд-внутрь (изобретённый в 1968 году великими Людмилой Белоусовой и Олегом Протопоповым и названный «спиралью жизни») и вращательную поддержку на одной руке. Лучших определяли по количеству сделанных оборотов. В обоих видах этого состязания победили Чикмарёва — Янченков. В тодесе они на огромной скорости, восхитившей всех комментаторов, сделали почти 6 оборотов и получили 23 балла. А в поддержке Матвей удерживал Катю на протяжении 18 оборотов, благодаря чему их пара заработала 18 баллов. В воскресенье Кубок Первого канала продолжится. После первого дня команда Москвы опережает команду Петербурга: 1001,93 балла против 978,67 балла.