Нижегородские школьники вернулись с победой с заключительного этапа ВсОШ по экономике

«Нижегородская область традиционно побеждает в финалах Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Это свидетельствует о системной подготовке ребят к состязаниям: и школы, и региональный центр “Вега” работают в одном русле. Отдельно отмечу настоящего эксперта по экономике Тимофея Бацына из лицея № 40, чей опыт уже второй год подряд приводит к первому месту в финале ВсОШ по экономике, а всего у него 7 дипломов! И, конечно, я рад за всех наших победителей. Андрей Лаушкин, абсолютный победитель в этом году, Давид Глазков и Захар Полев — молодцы, ребята! Гордимся нижегородцами!» — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.