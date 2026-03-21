Нижегородские школьники вернулись с победой с заключительного этапа ВсОШ по экономике. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.
Награды завоевали:
Тимофей Бацын (Лицей № 40, Нижний Новгород) — победитель; Андрей Лашкин (Лицей № 3, Саров) — победитель; Давид Глазков (Гимназия № 2, Саров) — призёр; Захар Полев (Центр одаренных детей, Нижний Новгород) — участник, дошедший до главного интеллектуального старта страны.
«Нижегородская область традиционно побеждает в финалах Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Это свидетельствует о системной подготовке ребят к состязаниям: и школы, и региональный центр “Вега” работают в одном русле. Отдельно отмечу настоящего эксперта по экономике Тимофея Бацына из лицея № 40, чей опыт уже второй год подряд приводит к первому месту в финале ВсОШ по экономике, а всего у него 7 дипломов! И, конечно, я рад за всех наших победителей. Андрей Лаушкин, абсолютный победитель в этом году, Давид Глазков и Захар Полев — молодцы, ребята! Гордимся нижегородцами!» — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.