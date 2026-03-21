Памятник Горькому в Нижнем Новгороде украсили шарфом «Торпедо»

Повод для такой поддержки серьезный, ведь в понедельник, 23 марта, торпедовцы вступают в первый раунд Кубка Гагарина-2026. Нижегородская команда будет играть против череповецкой «Северстали». Две игры пройдут в Череповце, затем серия переедет в Нижний. Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ участники «Торпедо» заняли шестое место в Западной конференции, а их будущий соперник финишировал третьим.