Памятник Горькому в Нижнем Новгороде украсили шарфом «Торпедо»

Хоккейный Нижний Новгород нашел необычный способ поддержать ХК «Торпедо» перед стартом плей-офф КХЛ. Памятнику Максиму Горькому повязали фирменный шарф клуба — классик русской литературы теперь болеет за команду вместе с остальными. Фотографией монумента поделился мэр Юрий Шалабаев.
— Горький с нами! Верим в победу, вместе за Нижний! — написал глава города.
Повод для такой поддержки серьезный, ведь в понедельник, 23 марта, торпедовцы вступают в первый раунд Кубка Гагарина-2026. Нижегородская команда будет играть против череповецкой «Северстали». Две игры пройдут в Череповце, затем серия переедет в Нижний. Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ участники «Торпедо» заняли шестое место в Западной конференции, а их будущий соперник финишировал третьим.
Болельщики уже успели проводить команду на открытой тренировке. Дворец спорта имени Коноваленко гудел, а трибуна заполнилась почти под завязку — атмосфера царила по-настоящему праздничная.
— Полные трибуны — это всегда дополнительная мотивация! — сказал вратарь Денис Костин. — Спасибо всем, кто пришел сегодня и кто ходит на матчи и поддерживает нас, это придает сил.