В Волгограде продление 0-й Продольной до Тулака оценили в 6,5 млрд рублей

В Ворошиловском районе Волгограда новый участок 0-й Продольной в направлении Тулака планируют построить к 2031 году. Соответствующие сроки обозначены в докладе облкомдорстроя по итогам работы комитета в 2025 году. Пакет документов на его строительство уже направлен на согласования в Минэкономразвития.