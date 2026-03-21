Наставник «Пари НН» Алексей Шпилевский: «Три гола “привезли” сами себе»

— Я не думаю, что командно мы плохо смотрелись. Просто результат отражает разницу в классе, в мастерстве. Одна команда борется за чемпионство, вторая — за другие цели. Ребята старались как могли. Но три гола, можно сказать, мы сами себе «привезли». Так нельзя действовать, особенно против топ-команд, которые не прощают ошибок. Мы понимали, что нам в Краснодаре будет нелегко. Но ничего страшного не случилось. Да, больно, обидно. Однако надо готовиться к следующему матчу с «Ростовом», — сказал Алексей Шпилевский.