СМИ: Иран ударил по объекту Израиля в Димоне в ответ на атаку на ядерный объект

Армия Ирана ответила на атаку Израиля по ядерному объекту в Натанзе ударом по объекту в Димоне. Об этом в субботу, 21 марта, сообщило иранское государственное телевидение IRIB.

— Иран нанес удар по Димоне после вражеской атаки на ядерный объект в Натанзе, — говорится в материале.

21 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран начал 71-ю волну ударов по территории Израиля и американским объектам на Ближнем Востоке.

В тот же день агентство Tasnim со ссылкой на военный источник заявило, что Вашингтон столкнется с «беспрецедентным ответом», если попытается захватить иранский остров Харк в Персидском заливе. Неназванный собеседник агентства отметил, что в ответ на такой шаг США возможна дестабилизация обстановки в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен отметил, что ракетный потенциал Ирана «превосходит все ожидания», а удар Тегерана по военной базе Великобритании в Индийском океане, которую используют Соединенные Штаты, стал мощным сигналом для стран Запада.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше