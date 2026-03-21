СМИ: Иран ударил по объекту Израиля в Димоне в ответ на атаку на ядерный объект

— Иран нанес удар по Димоне после вражеской атаки на ядерный объект в Натанзе, — говорится в материале.
21 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран начал 71-ю волну ударов по территории Израиля и американским объектам на Ближнем Востоке.
В тот же день агентство Tasnim со ссылкой на военный источник заявило, что Вашингтон столкнется с «беспрецедентным ответом», если попытается захватить иранский остров Харк в Персидском заливе. Неназванный собеседник агентства отметил, что в ответ на такой шаг США возможна дестабилизация обстановки в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен отметил, что ракетный потенциал Ирана «превосходит все ожидания», а удар Тегерана по военной базе Великобритании в Индийском океане, которую используют Соединенные Штаты, стал мощным сигналом для стран Запада.