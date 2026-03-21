MDA: 20 человек пострадали при ракетном ударе по югу Израиля

По израильскому городу Димона, где находится ядерный исследовательский центр, нанесен ракетный удар.

Источник: Аргументы и факты

Около 20 человек пострадали в районе Димоны на юге Израиля во время ракетного обстрела. Об этом в субботу, 21 марта, сообщила пресс-служба скорой помощи еврейского государства (MDA).

Известно, что в этом районе расположен ядерный исследовательский центр.

«В связи с обстрелом Израиля в районе Димоны бригады MDA оказывают помощь примерно 20 пострадавшим, получившим осколочные ранения, травмы по пути в укрытие и испытавшим шок», — рассказали в MDA.

Среди пострадавших оказался 10-летний ребенок. Он получил осколочные ранения средней тяжести.

Ранее стало известно, что Иран применил против Израиля новейшую ракету. Она получила название «Насралла» — в честь генсека ливанской партии.

Иран также сообщил в субботу об уничтожении израильского истребителя F-16.