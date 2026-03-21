IRIB: Иран нанес удар по Димоне в ответ на атаку ядерного объекта страны

Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по израильскому городу Димона в ответ на атаку по ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщает IRIB.
«Иран нанес удар по Димоне после вражеской атаки на ядерный объект в Натанзе», — говорится в сообщении иранского гостелевидения.
Согласно заявлению агентства Tasnim, в Димоне на фоне атак Ирана произошел взрыв. Источник также сообщает, что в городе расположен ядерный объект.
В МИД России назвали произошедшее бесцеремонным нарушением международного права. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова призвала ООН и МАГАТЭ дать объективную и бескомпромиссную оценку атаке США и Израиля.
