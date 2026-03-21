Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IRIB: Иран нанес удар по Димоне в ответ на атаку ядерного объекта страны

ВС Ирана атаковали объект в Димоне в ответ на удар Израиля по ядерной инфраструктуре в Натанзе.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по израильскому городу Димона в ответ на атаку по ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщает IRIB.

«Иран нанес удар по Димоне после вражеской атаки на ядерный объект в Натанзе», — говорится в сообщении иранского гостелевидения.

Согласно заявлению агентства Tasnim, в Димоне на фоне атак Ирана произошел взрыв. Источник также сообщает, что в городе расположен ядерный объект.

Ранее KP.RU сообщал, что Израиль и США нанесли удар по ядерному объекту в иранском Натанзе. Как заявили в Организации по атомной энергии Ирана, атака была совершена на комплекс по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана.

В МИД России назвали произошедшее бесцеремонным нарушением международного права. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова призвала ООН и МАГАТЭ дать объективную и бескомпромиссную оценку атаке США и Израиля.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
