The Sun: пассажиры самолета летели более 13 часов с мертвым телом в салоне

Дальнемагистральный рейс British Airways из Гонконга в Лондон превратился в «кошмар на высоте 35 тысяч футов» (около 10,7 км), пишет британская газета The Sun.
Пассажирка в возрасте около 60 лет скончалась в первый час полёта, однако экипаж принял решение продолжить перелёт до Лондона, который занял более 13 часов. Согласно авиационным правилам, смерть на борту после взлёта не считается чрезвычайной ситуацией, и командование не обязано прерывать рейс.
Во время полёта экипаж оказался в растерянности, предложение поместить тело в туалет отвергли, и стюарды обернули покойную в одеяло и переместили в заднюю часть салона. Позже выяснилось, что это помещение оборудовано системой подогрева, из-за чего по мере продвижения рейса начал распространяться неприятный запах, вызвавший тревогу и панику среди пассажиров.
После посадки в аэропорту Хитроу самолёт встретили полицейские. Всех 331 пассажира и членов экипажа попросили оставаться на местах около 45 минут во время расследования.
Хотя официальных жалоб не поступило, инцидент глубоко потряс экипаж. Некоторые стюарды и стюардессы взяли отгулы, чтобы справиться с психологическим стрессом.
Ранее сообщалось, что жительница США умерла на 24 минуты и перестала бояться смерти.