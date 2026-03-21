The Sun: пассажиры самолета летели более 13 часов с мертвым телом в салоне

Британский самолет более 13 часов летел с умершей на борту пассажиркой.

Источник: Аргументы и факты

Дальнемагистральный рейс British Airways из Гонконга в Лондон превратился в «кошмар на высоте 35 тысяч футов» (около 10,7 км), пишет британская газета The Sun.

Пассажирка в возрасте около 60 лет скончалась в первый час полёта, однако экипаж принял решение продолжить перелёт до Лондона, который занял более 13 часов. Согласно авиационным правилам, смерть на борту после взлёта не считается чрезвычайной ситуацией, и командование не обязано прерывать рейс.

Во время полёта экипаж оказался в растерянности, предложение поместить тело в туалет отвергли, и стюарды обернули покойную в одеяло и переместили в заднюю часть салона. Позже выяснилось, что это помещение оборудовано системой подогрева, из-за чего по мере продвижения рейса начал распространяться неприятный запах, вызвавший тревогу и панику среди пассажиров.

После посадки в аэропорту Хитроу самолёт встретили полицейские. Всех 331 пассажира и членов экипажа попросили оставаться на местах около 45 минут во время расследования.

Хотя официальных жалоб не поступило, инцидент глубоко потряс экипаж. Некоторые стюарды и стюардессы взяли отгулы, чтобы справиться с психологическим стрессом.

Ранее сообщалось, что жительница США умерла на 24 минуте и перестала бояться смерти.

