Валиева упала при выполнении четверного тулупа на Кубке «Первого канала»

Российская фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место в короткой программе на командном турнире Кубка «Первого канала», который проходит в Санкт-Петербурге. Во время проката спортсменка упала при выполнении четвертого тулупа.
Тем не менее 19-летняя Валиева после падения успешно исполнила двойной аксель и каскад тройного лутца с тройным тулупом. Ее итоговый балл составил 70,09.
Лучшей в короткой программе стала трехкратная чемпионка России Аделия Петросян с результатом 76,45, которая выполнила четверной тулуп. В рамках Кубка «Первого канала» одиночницам разрешено выполнять четверные прыжки в короткой программе, тогда как на турнирах ISU это запрещено.
Аделия Петросян также стала капитаном команды Москвы на Кубке Первого канала 2026 года. Лидером сборной Петербурга оказался Евгений Устенко, выступающий в паре с Екатериной Мироновой. Соревнования проходят в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 21 и 22 марта.
Сама Валиева недавно приняла решение вернуться в спорт. Отец фигуристки Валерий Рамазанов высказался о возвращении дочери. Несмотря на то что со спортсменкой у него натянутые отношения, он все равно продолжает ее поддерживать.