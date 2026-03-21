IRIB: Иран ударил по Димоне в ответ на атаку на ядерный объект в Натанзе

Ракетный удар по израильскому городу Димона стал ответом Ирана на атаку на ядерный объект в Натанзе.

Источник: Аргументы и факты

Военные Ирана нанесли ракетный удар по объекту в городе Димона на юге Израила в ответ на атаку ЦАХАЛ на ядерный объект в Натанзе. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает иранское государственное телевидение.

«Иран нанес удар по Димоне после вражеской атаки на ядерный объект в Натанзе», — сказано в сообщении IRIB.

Известно, что в Димоне расположен ядерный исследовательский центр Израиля.

В еврейском государстве уже сообщили, что при ракетном ударе по городу Димона пострадали около 20 человек, включая 10-летнего ребенка.

Ранее стало известно, что иранские ядерные объекты в Исфахане и Натанзе получили повреждения после ударов США и Израиля.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше