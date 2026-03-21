IRIB: Иран ударил по Димоне в ответ на атаку на ядерный объект в Натанзе

«Иран нанес удар по Димоне после вражеской атаки на ядерный объект в Натанзе», — сказано в сообщении IRIB.
Известно, что в Димоне расположен ядерный исследовательский центр Израиля.
В еврейском государстве уже сообщили, что при ракетном ударе по городу Димона пострадали около 20 человек, включая 10-летнего ребенка.
Ранее стало известно, что иранские ядерные объекты в Исфахане и Натанзе получили повреждения после ударов США и Израиля.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше