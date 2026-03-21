Нутрициолог объяснила, почему в замороженных продуктах больше витаминов

Нутрициолог Юлия Попова объяснила, почему в замороженных продуктах больше витаминов, передаёт NEWS.ru.
Очень многие считают, что хранение в холодильнике или в морозилке полностью лишает продукты пользы, однако, как уверяет специалист, современные исследования учёных говорят об обратном.
"Иногда продукты из морозилки гораздо полезнее и ценнее тех, что длительное время находятся на прилавке. Ведь овощи и фрукты для заморозки собирают на самом пике зрелости, а их обработка занимает всего несколько часов. Что касается свежих овощей, они неделями лежат на складах и катаются в фурах, постепенно лишаясь всех витаминов, — пояснила дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова.
По словам собеседницы, очень важную роль в сохранении полезных веществ играет шоковая заморозка — именно она сводит потери нутриентов к минимуму. При этом потери витаминов у продуктов минимальны.
«Важен и способ разморозки. Не стоит бросать продукты в горячую воду. Лучше медленно размораживать их холодильнике», — добавила она.
