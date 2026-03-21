Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нутрициолог объяснила, почему в замороженных продуктах больше витаминов

Ключевую роль играет технология шоковой заморозки.

Нутрициолог Юлия Попова объяснила, почему в замороженных продуктах больше витаминов, передаёт NEWS.ru.

Очень многие считают, что хранение в холодильнике или в морозилке полностью лишает продукты пользы, однако, как уверяет специалист, современные исследования учёных говорят об обратном.

"Иногда продукты из морозилки гораздо полезнее и ценнее тех, что длительное время находятся на прилавке. Ведь овощи и фрукты для заморозки собирают на самом пике зрелости, а их обработка занимает всего несколько часов. Что касается свежих овощей, они неделями лежат на складах и катаются в фурах, постепенно лишаясь всех витаминов, — пояснила дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова.

По словам собеседницы, очень важную роль в сохранении полезных веществ играет шоковая заморозка — именно она сводит потери нутриентов к минимуму. При этом потери витаминов у продуктов минимальны.

«Важен и способ разморозки. Не стоит бросать продукты в горячую воду. Лучше медленно размораживать их холодильнике», — добавила она.

Ранее эксперты раскрыли самый полезный продукт на планете. Он отличается низким содержанием калорий при высокой концентрации витаминов. Этот продукт подходит для поста, снижения веса и ежедневного питания, легко добавляется в салаты и готовые блюда.