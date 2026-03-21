Bild: тысячи брендовых авто застряли у берегов Кении из-за ситуации вокруг Ирана

На остров Ламу в Индийском океане выгрузили более 4 тысяч следовавших в ОАЭ автомобилей из-за блокировки Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Тысячи люксовых автомобилей, находящихся на кораблях, застряли у острова Ламу у берегов Кении в Индийском океане. Как сообщает издание Bild, это связано с ситуацией вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно источнику, на остров уже были выгружены порядка 4 тысяч автомобилей, включая модели брендов Porsche и Volkswagen, которые следовали в ОАЭ. Из-за фактической блокировки Ормузского пролива на фоне ситуации вокруг с Ираном маршруты были вынужденно изменены.

Общая площадь острова составляет всего 57 квадратных километров, на нем проживает около 25,8 тысяч человек. При этом на его территории действует запрет на автомобили, исключая лишь служебный транспорт скорой помощи и местной администрации.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран ввел плату за проход судов через Ормузский пролив. Тегеран организовал «безопасный коридор» для одобренных перевозчиков, которые смогут продолжить передвижение через эту часть акватории.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
