Bild: тысячи брендовых авто застряли у берегов Кении из-за ситуации вокруг Ирана

Тысячи люксовых автомобилей, находящихся на кораблях, застряли у острова Ламу у берегов Кении в Индийском океане. Как сообщает издание Bild, это связано с ситуацией вокруг конфликта на Ближнем Востоке.
Согласно источнику, на остров уже были выгружены порядка 4 тысяч автомобилей, включая модели брендов Porsche и Volkswagen, которые следовали в ОАЭ. Из-за фактической блокировки Ормузского пролива на фоне ситуации вокруг с Ираном маршруты были вынужденно изменены.
Общая площадь острова составляет всего 57 квадратных километров, на нем проживает около 25,8 тысяч человек. При этом на его территории действует запрет на автомобили, исключая лишь служебный транспорт скорой помощи и местной администрации.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран ввел плату за проход судов через Ормузский пролив. Тегеран организовал «безопасный коридор» для одобренных перевозчиков, которые смогут продолжить передвижение через эту часть акватории.