Россиянка подложила диктофон нелюбимому коллеге, чтобы доказать его безделье

52-летняя жительница Солонешенского района Алтайского края обвиняется в покушении на сбор сведений о частной жизни своего коллеги, пишет «МК Барнаул».

52-летняя жительница Солонешенского района Алтайского края обвиняется в покушении на сбор сведений о частной жизни своего коллеги, пишет «МК Барнаул».

По данным журналистов, женщина долгое время испытывала личную неприязнь к своему коллеге, полагая, что мужчина не исполняет свои обязанности и слишком много времени уделяет личным делам.

Для того, чтобы доказать его безделье начальству, она подложила в кабинет мужчины диктофон, который, правда, вскоре был обнаружен сотрудником. Следователи СК возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 137 УК РФ.

Расследование уже завершено и дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уже завершено и дело передано в суд для рассмотрения по существу.