Axios: Команда Трампа начала обсуждать мирные переговоры с Ираном

Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом начала обсуждение потенциальных переговоров с иранской стороной. Об этом в субботу, 21 марта, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.
По информации СМИ, в обсуждениях участвуют спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Дэвид Кушнер, который также числится в составе переговорной группы Вашингтона.
Американский чиновник в разговоре с журналистами предположил, что Иран согласится на переговоры, говорится в материале.
Днем ранее Трамп назвал союзников по НАТО в Европе «бумажным тигром» за отказ участвовать в военной операции по разблокировке Ормузского пролива. Глава Белого дома отметил, что его удивила такая пассивность европейцев в условиях растущих цен на нефть.
До этого Трамп призвал европейские и азиатские страны направить свои военные корабли в Ормузский пролив. Он отметил, что США вскоре обеспечат безопасность и свободу навигации в этом районе.
Однако глава Белого дома встретил целый ряд отказов. Например, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не ответит на призыв Дональда Трампа направить военные корабли в Ормузский пролив. Также против выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. А глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев емко высказался об этом.