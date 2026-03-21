Аэропорт Калуги ввёл временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов вечером 21 марта. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Калуга (Грабцево), введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ведомство пояснило, что такие меры нужны для безопасности полётов. О дальнейшей работе воздушной гавани расскажут позже. Пассажирам советуют уточнять расписание вылетов и посадок в справочной аэропорта или у авиакомпаний.

В этот же вечер власти Тульской области объявили режим ракетной опасности. Жителям региона рекомендовали оставаться дома и следить за официальными сообщениями. Специалисты просят не поддаваться панике и соблюдать спокойствие.

