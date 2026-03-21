«Мне здесь больные дети не нужны»: Дайнеко рассказала, как бывший муж отказался лечить их дочь

Ранее певица Виктория Дайнеко рассказала о навязчивом поклоннике, который ездил за ней по всей стране, и признала, что отчасти спровоцировала это сама, отмечая свою геолокацию в приложении в режиме реального времени. Дайнеко отметила, что её постоянное преследование пугало, хотя поклонник казался доброжелательным и без злых намерений. Ситуация разрешилась после того, как он проследил за машиной певицы до дома родителей, и её отец поговорил с ним, после чего преследования прекратились. С тех пор артистка перестала отмечать места своего пребывания до отъезда из них.