В немецких школах хотят ввести занятия по гражданской обороне

БЕРЛИН, 21 мар — РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предложил ввести в немецких школах обязательные занятия по гражданской обороне и подготовке к кризисным ситуациям.
Добриндт в начале сентября 2025 года сообщал, что Германия выделит 10 миллиардов евро до 2029 года на цели развития системы гражданской обороны в рамках крупнейшей программы ее модернизации за последние десятилетия.
«Гражданская оборона должна преподаваться в школах», — заявил Добриндт в интервью газете Bild.
Министр предлагает проводить для школьников специальное занятие раз в полгода в формате сдвоенного урока.
По задумке Добриндта, немецкие подростки будут обсуждать на уроках сценарии разных угроз, включая военные конфликты, а также способы защиты и поведения в чрезвычайных ситуациях.
По информации издания, инициатива Добриндта будет обсуждаться на конференции министров внутренних дел федеральных немецких земель в июне.
Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) ранее выпустило обновленную брошюру с советами для населения при наступлении чрезвычайных ситуаций. Впервые в подобную брошюру были включены памятки на случай войны.
Правительство ФРГ в своей национальной стратегии безопасности в 2023 году определило роль страны как «логистического узла» для НАТО. В случае конфликта страна должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.