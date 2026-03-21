ИКИ РАН: Землю может ждать всплеск северных сияний из-за нового облака плазмы

Подошедшее к Земле новое облако плазмы может спровоцировать сильные северные сияния и магнитные бури.

Источник: Комсомольская правда

На Земле в ближайшее время могут ожидаться сильные полярные сияния, всплеск которых произойдет из-за подошедшего к планете облака плазмы. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«К Земле пришло между тем как минимум еще одно облако плазмы. Суммарная индукция межпланетного магнитного поля на этом фоне выросла под 40 нанотеслов», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что на графике магнитных бурь фиксируется затишье, однако это впечатление может быть обманчивым. Он может измениться в течение следующих двух-трех часов.

Ранее KP.RU сообщал, что с 20 на 21 марта Землю накрыла самая мощная за два месяца магнитная буря, имеющая уровень G3. Последний раз подобные показатели наблюдались в январе 2026 года.