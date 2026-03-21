«Балтике» без Талалаева хватило энергии, чтобы разгромить «Сочи»

«Сочи» расклеился, а калининградцы поймали кураж и на 87-й минуте отличились ещё раз. Вышедший на замену Михаил Рядно расстрелял верхний угол ворот — 4:0. Напомним, что балтийцы играли без своего главного тренера Андрея Талалаева, который был удалён в предыдущем матче против ЦСКА и дисквалифицирован Лигой на 4 встречи.