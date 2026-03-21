Мужчину в Виннице мобилизовали во время минуты молчания по погибшим на фронте

Сотрудники ТЦК в Виннице мобилизовали мужчину во время минуты молчания в память о погибших на фронте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

— В Виннице мужчину мобилизовали прямо во время минуты молчания, когда все автомобили остановились, — говорится в материале.

На видео, опубликованном украинским изданием, видно, как нескольких человек в военной и гражданской одежде тащат мужчину, который просит о помощи. Прохожие пытались его освободить, но все их усилия оказались безуспешными — машина с насильно мобилизованным уехала, передает РИА Новости.

Одна из самых обсуждаемых проблем на Украине — произвол военкомов. Недавно сотрудники ТЦК в Ровенской области задержали местного жителя, который проходил курс вакцинации от бешенства. Мужчину мобилизовали прямо на территории медицинского учреждения.

Достаточно часто происходят инциденты, когда украинцы стараются противостоять произволу военкомов. 31 октября в украинском городе Кременчуге мужчина устроил стрельбу в здании ТЦК. В этот момент военные оформляли документы и досматривали гражданина, чтобы отправить его на фронт.