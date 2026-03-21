В Виннице мужчину мобилизовали прямо во время минуты молчания

Сотрудники ТЦК в украинском городе Винница насильно мобилизовали мужчину прямо во время минуты молчания, посвящённой погибшим боевикам ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
На кадрах, появившихся в Сети, видно, как несколько человек в военной и гражданской одежде уводят мужчину к автомобилю. Он громко просит о помощи, а прохожие безуспешно пытаются вмешаться. В итоге автомобиль с мобилизованным быстро уезжает.
По данным издания, инцидент произошёл в тот момент, когда все машины в городе остановились для минуты молчания.
Ранее сообщалось, что в Одессе отменили свадьбу из-за принудительной мобилизации жениха. В Сети появилось видео, автор которого рассказывает, что декорации, включая свадебную арку, теперь придется разбирать, так как жениха забрали сотрудники ТЦК.