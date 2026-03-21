Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Светлогорске стартовали соревнования СЗФО по спортивному метанию ножа

9

В Светлогорске стартовал Чемпионат и Первенство СЗФО по спортивному метанию ножа. Об этом сообщили в региональном отделении общероссийской федерации «Спортивное метание ножа».

На торжественной церемонии открытия соревнований собралось более 60 спортсменов из пяти регионов Северо-Запада. В мероприятии также приняли участие представители администрации Светлогорского округа, руководители и судьи федерации и члены разных общественных организаций. Церемонию украсило выступление Школы Танцевально-Эстетического Воспитания «Северо-Запад».

В первый день прошли предварительные этапы, в ходе которых определялись сильнейшие участники. В рамках турнира разыграют 30 комплектов наград, а завтра спортсменов ждут финальные поединки и подведение итогов.

Ранее мы писали, что теннисистка из Полесска принесла Калининградской области золото чемпионата РФ.