Пезешкиан призвал БРИКС играть независимую роль в конфликте на Ближнем Востоке

Призыв к странам БРИКС прозвучал во время телефонного разговора Пезешкиана премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как отметил Пезешкиан, одно из главных условий завершения конфликта — незамедлительное прекращение агрессии против Ирана со стороны США и Израиля.
«Пезешкиан призвал группу играть независимую роль в прекращении агрессии против Ирана и в обеспечении регионального и международного мира и стабильности», — сообщается в посте, размещенном посольством в Х.
Кроме того, президент Ирана обратил внимание на необходимость создания отдельной структуры, которая бы занималась безопасностью в регионе. Причем входить в нее должны исключительно страны Ближнего Востока.
Ранее KP.RU писал, что Иран нанес удар по Димоне в ответ на атаку Израиля по ядерной инфраструктуре в Натанзе.
Также СМИ заявили, что Штаты якобы оказывают давление на монархии Персидского Залива, требуя от них баснословных выплат за участие США в иранском конфликте. Якобы Трамп выставил арабским союзникам счет: $5 трлн на продолжение войны, либо $2,5 трлн за ее прекращение — в счет уже понесенных затрат и достигнутых результатов.