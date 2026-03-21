Пезешкиан призвал БРИКС играть независимую роль в конфликте на Ближнем Востоке

Президент Ирана выступил с призывом к странам БРИКС.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с призывом, обращенным к странам БРИКС. Глава страны призвал участников объединения сыграть собственную, «независимую роль» в конфликте на Ближнем Востоке. Сообщение об этом опубликовало посольство Ирана в Нью-Дели.

Призыв к странам БРИКС прозвучал во время телефонного разговора Пезешкиана премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как отметил Пезешкиан, одно из главных условий завершения конфликта — незамедлительное прекращение агрессии против Ирана со стороны США и Израиля.

«Пезешкиан призвал группу играть независимую роль в прекращении агрессии против Ирана и в обеспечении регионального и международного мира и стабильности», — сообщается в посте, размещенном посольством в Х.

Кроме того, президент Ирана обратил внимание на необходимость создания отдельной структуры, которая бы занималась безопасностью в регионе. Причем входить в нее должны исключительно страны Ближнего Востока.

Ранее KP.RU писал, что Иран нанес удар по Димоне в ответ на атаку Израиля по ядерной инфраструктуре в Натанзе.

Также СМИ заявили, что Штаты якобы оказывают давление на монархии Персидского Залива, требуя от них баснословных выплат за участие США в иранском конфликте. Якобы Трамп выставил арабским союзникам счет: $5 трлн на продолжение войны, либо $2,5 трлн за ее прекращение — в счет уже понесенных затрат и достигнутых результатов.

