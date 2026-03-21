Axios: команда Трампа обсуждает возможные мирные переговоры с Ираном

Американские чиновники предполагают, что Иран может согласиться на мирные переговоры с США.

Источник: Комсомольская правда

Команда президента США Дональда Трампа обсуждает возможные мирные переговоры с Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что участие в них принимают спецпосланник главы США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дэвид Кушнер. Представители администрации Трампа обсуждают, как могут выглядеть контакты сторон.

При этом один из американских чиновников предположил, что Тегеран может согласиться на переговоры с Вашингтоном. Портал отмечает, что любое из таких мирных соглашений должно включать возобновление судоходства через Ормузский пролив, а также решение вопроса по ядерной программе Ирана.

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп прокомментировал возможные контакты с Тегераном. По словам президента США, Вашингтон хотел бы вступить в переговоры с Ираном, но там якобы не с кем говорить.

