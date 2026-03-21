Baza: Испанский аукцион выставил на продажу украденные из России архивные документы

Испанский аукционный дом IAA Europe S.L. выставил на продажу архивные документы, которые, как предполагается, были похищены из России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, который обнаружил на сайте аукциона несколько лотов, связанных с российскими императорами.

Самым ценным лотом является указ императрицы Екатерины I, начальная цена которого составляет 16 тысяч евро (1,5 миллиона рублей). Кроме того, на торги выставлены указы Петра II и Петра III, оцененные в 10 тысяч (972 тысячи рублей) и шесть тысяч (583 тысячи рублей) соответственно. В списке также имеются документы, подписанные Екатериной II и Александром II, а также декрет Александра III.

По мнению одного из архивистов, представленные на аукционе документы с большой вероятностью были украдены. Он объяснил, что если указы могли существовать в нескольких копиях, то письма обычно уникальны, говорится в публикации.

Это не первый подобный скандал. Осенью 2024 года на аукционе во Франции был продан «очень редкий военный указ» российского императора Петра II. Менее чем за неделю до этого стало известно о пропаже документа из Российского военно-исторического архива. Чем ценен этот указ, как произошла кража и сможет ли Россия вернуть документ — в материале «Вечерней Москвы».