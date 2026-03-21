60 га сельхозземель заросло сорняками в Лукояновском округе

Собственнику дано 11 месяцев на устранение нарушений.

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл выдало ООО «Производственная компания “Нижегородская картофельная система” предписание об устранении до 8 февраля 2027 года выявленных нарушений требований земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения заключаются в зарастании земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью около 60 га, расположенного около села Большое Мамлеево Лукояновского муниципального округа. На указанной территории были выявлены заросли многолетних сорняков (пырея, тысячелистника, пижмы, зверобоя, цикория, осота, полыни обыкновенная), а также деревьев (березы, дикой яблони) и кустарников (ивы) высотой от 1,5 м и выше.

Нарушителю предложено провести на участке культуртехническую мелиорацию в соответствии с проектом и в дальнейшем использовать земли в соответствии с категорией и видом разрешенного использования в соответствии с законодательством России.