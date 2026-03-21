Аптеки Германии объявили забастовку и закроются в понедельник

Аптеки по всей стране прекратят работу из-за нехватки финансирования и роста расходов. В Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе и Ганновере запланированы демонстрации. Президент Федеральной ассоциации аптечных объединений Томас Прайс заявил, что оплата услуг аптек не повышалась более десяти лет, тогда как расходы на содержание бизнеса значительно выросли.