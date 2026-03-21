Аптеки Германии объявили забастовку и закроются в понедельник

В Германии 23 марта пройдет общенациональная забастовка работников аптек. Об этом сообщает BILD.
Аптеки по всей стране прекратят работу из-за нехватки финансирования и роста расходов. В Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе и Ганновере запланированы демонстрации. Президент Федеральной ассоциации аптечных объединений Томас Прайс заявил, что оплата услуг аптек не повышалась более десяти лет, тогда как расходы на содержание бизнеса значительно выросли.
По данным организации, с 2013 года в ФРГ закрылась примерно каждая пятая аптека. Это приводит к ухудшению доступности лекарств, особенно в небольших населенных пунктах.
Полностью без медикаментов пациенты не останутся: в день забастовки продолжат работать дежурные аптеки, обеспечивающие круглосуточное обслуживание. Представители отрасли советуют заранее покупать необходимые препараты.