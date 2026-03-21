Уиткофф: США и Украина провели конструктивные встречи, обсудив мирное соглашение

Во Флориде прошли переговоры делегаций США и Украины по вопросам сужения и разрешения пунктов мирного соглашения.

Источник: Комсомольская правда

Делегации США и Украины провели конструктивные встречи во Флориде, обсудив пункты мирного соглашения. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

«Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи, в ходе которых обсуждались вопросы сужения и разрешения оставшихся пунктов для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению», — сообщил он журналистам.

Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон приветствует взаимодействие по разрешению ряда вопросов относительно украинского конфликта. В переговорах со стороны США приняли участие зять американского лидера Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Виткофф, советник Белого дома Джош Груэнбаум и советник по политике Госдепартамента Крис Карран.

Ранее KP.RU сообщал, что представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал паузу в трехсторонних переговорах по Украине. Он отметил, что она является ситуативной и образовалась по понятным причинам.

