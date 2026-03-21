«Балтика» и «Краснодар» добились крупных побед в РПЛ

Колумбиец Кордоба стал вторым игроком в XXI веке, забившим 10 и более голов в четырёх сезонах РПЛ подряд. Ранее это удавалось только Квинси Промесу. С 13 мячами Кордоба вышел на первое место в списке лучших снайперов чемпионата. Эдуард Сперцян отдал 14-ю голевую передачу в сезоне — до рекорда лиги ему осталось два ассиста.