«Питтсбург» обыграл «Виннипег» в НХЛ. Чинахов набрал два очка

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. «Питтсбург» дома со счетом 5:4 после серии буллитов обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев два очка набрал нападающий Егор Чинахов, забросивший одну шайбу и отдавший один голевой пас. В 60 матчах текущего сезона форвард набрал 30 очков, на его счету 15 голов и 15 ассистов. Чинахов также преодолел отметку в 100 очков в лиге: в 235 матчах в карьере форвард набрал 101 очко (49 + 52).
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился одной результативной передачей, на его счету теперь 1 398 очков в НХЛ (529 голов + 869 передач). По этому показателю он сравнялся с пятикратным обладателем Кубка Стэнли финном Яри Курри (1 398 очков; 601 гол + 797 передач), они делят 23-е место в списке лучших бомбардиров лиги в истории.
«Питтсбург» занимает второе место в Столичном дивизионе, команда набрала 86 очков в 69 матчах. «Виннипег» идет на шестом месте в Центральном дивизионе с 68 очками после 69 встреч. В следующем матче «Виннипег» 22 марта на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург» тогда же примет «Каролину».