«Питтсбург» обыграл «Виннипег» в НХЛ. Чинахов набрал два очка

В составе хозяев два очка набрал нападающий Егор Чинахов, забросивший одну шайбу и отдавший один голевой пас. В 60 матчах текущего сезона форвард набрал 30 очков, на его счету 15 голов и 15 ассистов. Чинахов также преодолел отметку в 100 очков в лиге: в 235 матчах в карьере форвард набрал 101 очко (49 + 52).