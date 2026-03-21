По всей Германии закрываются аптеки: работники устроили забастовку

В Германии вновь начались массовые забастовки. На этот раз с протестом выступили работники аптек. Они выходят на забастовки в Мюнхене, Берлине, Дюссельдорфе и других городах ФРГ. Из-за протестов 23 марта по всей стране будут закрыты аптеки, сообщает издание Bild.
В материале утверждается, что в масштабной забастовке поучаствуют порядка 160 тысяч человек. По словам главы Федеральной ассоциации немецких аптек Томаса Прайса, в последний раз оклады сотрудников повышали 13 лет назад. Протесты связаны с нехваткой финансирования в этой области.
«Ситуация с нашими аптеками и снабжением лекарствами, а также обслуживание жителей Германии уже давно напряженная», — подчеркнул Томас Прайс.
В конце января этого года забастовку устроили дорожники. Они перекрыли тоннели и трассы. В итоге в ряде городов Германии начались серьезные пробки.