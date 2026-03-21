В Самаре ищут пропавшего 9-летнего мальчика

В Самаре полицейские разыскивают 9-летнего мальчика, который ушел из дома днем 21 марта и не вернулся обратно, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По ее данным, мальчик имеет крепкое телосложение и рост 158 сантиметров. Он был одет в длинную куртку цвета хаки, синюю шапку с оранжевой наклейкой в виде очков, синие спортивные штаны и темные кроссовки. Уточняется, что ребенок может нуждаться в медпомощи, не разговаривает.
«На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в Воронеже нашли 7-летнего мальчика, который пропал 11 марта по дороге из школы. Как отмечалось, его обнаружил водитель маршрутки.