Морской беспилотник США выбросило к берегам Турции, это может быть экспериментальная разработка

Беспилотный морской дрон производства США выбросило к берегам Турции. Об этом информирует турецкое издание SavunmaSanayiST.
Речь идёт об аппарате компании Sierra Nevada, предположительно, это может оказаться экспериментальная разработка. В публикации сказано, что морской беспилотник оказался в турецкой прибрежной зоне, когда потерял управление во время выполнения задания.
Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи подчеркнул, что ни Тегеран, ни его союзники на Ближнем Востоке не наносили удары по Турции и Оману, назвав это провокацией Израиля для создания раскола между Исламской республикой и её соседями.
При этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что именно Израиль является главной причиной кризиса в регионе.