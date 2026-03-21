Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морской беспилотник США выбросило к берегам Турции, это может быть экспериментальная разработка

SavunmaSanayiST: К берегам Турции выбросило морской дрон США.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотный морской дрон производства США выбросило к берегам Турции. Об этом информирует турецкое издание SavunmaSanayiST.

Речь идёт об аппарате компании Sierra Nevada, предположительно, это может оказаться экспериментальная разработка. В публикации сказано, что морской беспилотник оказался в турецкой прибрежной зоне, когда потерял управление во время выполнения задания.

Ранее Иран опроверг информацию о запуске ракет в сторону Турции и назвал это провокацией со стороны США и Израиля.

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи подчеркнул, что ни Тегеран, ни его союзники на Ближнем Востоке не наносили удары по Турции и Оману, назвав это провокацией Израиля для создания раскола между Исламской республикой и её соседями.

При этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что именно Израиль является главной причиной кризиса в регионе.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше