Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира WTA в Майами

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под 8-м номером. У Боузковой был 32-й номер посева. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча между еще одной представительницей России Анастасией Захаровой, пробившейся на турнир через квалификацию, и канадкой Викторией Мбоко (10-й номер посева).
Андреевой 18 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Боузковой 27 лет, в мировом рейтинге она располагается на 32-й позиции. На счету чешской теннисистки два титула WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2022 году.
Турнир в Майами относится к престижной категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет более $9,4 млн. Турнир завершится 29 марта. Действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии, из россиянок на турнире побеждала только Светлана Кузнецова (2006).