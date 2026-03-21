Работники аптек Германии объявили забастовку 23 марта

Причиной недовольства стали рост расходов и хроническое недофинансирование отрасли. Как заявил президент Федеральной ассоциации аптечных объединений Томас Прайс, тарифы на услуги аптек не пересматривались более десяти лет, несмотря на резкий рост издержек. В результате ситуация на рынке уже ухудшается: с 2013 года в стране закрылось около 20% аптек.
При этом полностью без лекарств жители не останутся — продолжат работу дежурные аптеки. Однако представители отрасли советуют заранее запастись необходимыми препаратами, чтобы избежать проблем в день акции.
Ранее Life.ru писал, что это уже не первый медицинский протест в Европе. Во Франции, например, тысячи врачей решили буквально уехать из страны — они отправляются в Брюссель, чтобы привлечь внимание к проблемам отрасли. Недовольство растёт: медики говорят, что новые правила и давление со стороны властей делают работу всё сложнее.
