Британия, ОАЭ и ещё 20 стран готовы обеспечить безопасность Ормузского пролива: кто встанет на защиту

Более 20 государств призвали к прекращению атак Ирана на суда и энергетическую инфраструктуру. Лидеры 22 стран заявили о готовности защищать Ормузский пролив. Они намерены обеспечить безопасное судоходство через указанные воды. Так утверждается в сообщении на сайте МИД ОАЭ.
Среди выразивших готовность защищать Ормузский пролив указываются Британия, Япония, Франция и другие государства. Страны призвали Тегеран к соблюдению международного права.
«Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на невооружённые торговые суда в Персидском заливе», — сказано в сообщении.
По данным портала Axios, в Вашингтоне начали обсуждать возможные мирные переговоры с Ираном. Отмечается, что участие в них принимают спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен Дэвид Кушнер.