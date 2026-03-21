Британия, ОАЭ и ещё 20 стран готовы обеспечить безопасность Ормузского пролива: кто встанет на защиту

МИД ОАЭ: лидеры 22 стран заявили о готовности защищать Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Более 20 государств призвали к прекращению атак Ирана на суда и энергетическую инфраструктуру. Лидеры 22 стран заявили о готовности защищать Ормузский пролив. Они намерены обеспечить безопасное судоходство через указанные воды. Так утверждается в сообщении на сайте МИД ОАЭ.

Среди выразивших готовность защищать Ормузский пролив указываются Британия, Япония, Франция и другие государства. Страны призвали Тегеран к соблюдению международного права.

«Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на невооружённые торговые суда в Персидском заливе», — сказано в сообщении.

По данным портала Axios, в Вашингтоне начали обсуждать возможные мирные переговоры с Ираном. Отмечается, что участие в них принимают спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен Дэвид Кушнер.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше