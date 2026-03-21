Выставку «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» продлили в Нижнем Новгороде до 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе региона.
Выставка должна была завершить работу 29 марта, но популярность у посетителей способствовала ее продлению. Теперь финальной точкой для экспозиции станет «Ночь музеев».
Выставка «Вечное барокко» открылась в нижегородском Арсенале 25 декабря 2025 года. Она работает работает как диалог между эпохами, так как произведения старых мастеров соседствуют с работами современных авторов.
