В Смоленской области открыли музей Булгакова

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Музей, посвященный писателю Михаилу Булгакову, открыли в колледже села Высокого Смоленской области. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Max.
«Булгаков… Сегодня после обеда удалось побывать в своем подшефном колледже в с. Высокое Новодугинского района Смоленской области. С преподавателями обсуждали его развитие. А теперь хочу ответить на вопрос, который наверняка у вас появился: причем же здесь Булгаков? В колледже открылся музей, посвященный ему. Ребята и преподаватели постарались его обустроить максимально креативно», — написал Володин.
По его словам, село Высокое преображается не только появлением колледжа, но и за счет усадьбы Шереметевых, которая воссоздана как единый ансамбль с храмом Тихвинской иконы Божией Матери, дворцом, зданиями, парками и водоемами. Так, из 21 объекта отреставрировано 19. «Осталось два объекта, а также закончить обустройство сквера и заключительной очереди парка», — написал он. Завершение всех работ планируется до 15 июля 2026 года, отметил Володин.
«Если поедете по булгаковским местам и будете искать больницу, где он работал, по пути заезжайте в Высокое», — добавил он.
О колледже в селе Высоком.
«Кстати, те, кто говорят, что образовательные проекты сложнее реализовать в селе, правы лишь отчасти. Безусловно, необходимо кроме учебно-лабораторной базы решить вопрос с жильем как для студентов, так и для преподавателей. У нас это получилось», — отметил Володин. По его словам, все учащихся обеспечены комфортабельным жильем, а проживание в двухместных комнатах — бесплатное. «Так же как и все работающие в колледже — служебным, полностью меблированным», — добавил председатель ГД.
Кроме того, в 2026 году, как отмечает Володин, колледж получил статус медико-технологического, что теперь обязывает сделать все, чтобы была профильная материальная база.
По его словам, в 2026 году состоится набор на две новые специальности: «сестринское дело» и «лечебное дело». Помимо этого, проект реализуется в рамках частно-государственного партнерства, и за счет этого студенты обеспечиваются повышенной стипендией, одеждой и всем необходимым для учебы.
О связи Булгакова с селом Высоким.
Володин рассказал, что Булгаков связан с селом работой: писатель был врачом в больнице, которая находилась недалеко от населенного пункта. «Для того чтобы добраться до этого места, достаточно менее 30 минут», — уточнил он.
15 мая исполняется 135 лет со дня рождения Булгакова. «И мы постараемся до этого времени сделать доступным место, где находилась земская больница, в которой с 1916 по 1917 годы он работал», — подчеркнул Володин. По его словам, больница располагалась в селе Никольском, которого больше нет.
«У тех, кто захочет побывать на этом месте, такая возможность появится в ближайшее время. Надеюсь, к юбилею писателя. А дальше попробуем, насколько это возможно, обустроить его таким образом, чтобы те, кто любят произведения Михаила Булгакова (отношу себя к их числу), могли прикоснуться к местам, где прошли одни из непростых периодов его жизни».
«А что касается Высокого, где сегодня мне удалось побывать. Михаил Булгаков неоднократно посещал усадьбу Шереметевых в Высоком. Что нашло отражение в его рассказе “Вьюга”, повести “Роковые яйца” и других произведениях. Так что название сегодняшнего поста неслучайно. Как и создание музея великого мастера», — отметил депутат.