В Самаре нашли ушедшего из дома девятилетнего мальчика

САМАРА, 21 марта. /ТАСС/. В Самаре нашли девятилетнего мальчика, ушедшего из дома днем в субботу. Ребенка передали законным представителям. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
«Разыскан. Сотрудники полиции установили, что в отношении мальчика противоправных действий не совершалось. В настоящее время он передан законным представителям», — сообщили в ведомстве.
Ребенок ушел из дома в Кировском районе Самары днем в субботу и не вернулся. Мальчик не разговаривает и мог нуждаться в медицинской помощи. Его искали правоохранители и волонтеры. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.