В Самаре нашли ушедшего из дома девятилетнего мальчика

Ребенок ушел из дома в Кировском районе Самары днем в субботу и не вернулся. Мальчик не разговаривает и мог нуждаться в медицинской помощи. Его искали правоохранители и волонтеры. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.