Bild: на острове у берегов Кении застряли тысячи люксовых автомобилей

На острове у берегов Кении застряли тысячи люксовых автомобилей, которые направлялись в ОАЭ.

Источник: Аргументы и факты

На острове Ламу у берегов Кении застряли тысячи автомобилей класса люкс из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе, пишет Bild.

По данным издания, на острове площадью 57 квадратных километров скопилось около четырех тысяч новых автомобилей. Они направлялись из Японии в ОАЭ на судах. Кораблям предстояло пройти через Ормузский пролив. Однако этого не произошло из-за проблем с судоходством.

«Грузовым судам пришлось искать альтернативные маршруты, и в итоге они оказались в Восточной Африке», — сказано в материале.

Издание отмечает, что на острове Ламу фактически действует запрет на движение автомобилей — исключение составляют машины скорой помощи и окружного комиссара. Перевозка товаров и людей обычно осуществляется либо на лодках, либо на ослах.

Ранее появилась информация, что корабль, идентифицированный как судно Jamal, смог пройти через Ормузский пролив 20 марта.

