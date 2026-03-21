Bild: на острове у берегов Кении застряли тысячи люксовых автомобилей

На острове Ламу у берегов Кении застряли тысячи автомобилей класса люкс из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе, пишет Bild.
По данным издания, на острове площадью 57 квадратных километров скопилось около четырех тысяч новых автомобилей. Они направлялись из Японии в ОАЭ на судах. Кораблям предстояло пройти через Ормузский пролив. Однако этого не произошло из-за проблем с судоходством.
«Грузовым судам пришлось искать альтернативные маршруты, и в итоге они оказались в Восточной Африке», — сказано в материале.
Издание отмечает, что на острове Ламу фактически действует запрет на движение автомобилей — исключение составляют машины скорой помощи и окружного комиссара. Перевозка товаров и людей обычно осуществляется либо на лодках, либо на ослах.
Ранее появилась информация, что корабль, идентифицированный как судно Jamal, смог пройти через Ормузский пролив 20 марта.