Валиева стала четвёртой в первой короткой программе после возвращения

Валиева вышла на лёд с программой под кавер «Утомлённое солнце», но прокат не обошёлся без ошибок. Спортсменка рискнула исполнить четверной тулуп — элемент, разрешённый специальным регламентом турнира, — однако упала при приземлении. В остальном выступление было более стабильным: фигуристка чисто выполнила аксель в 2,5 оборота и каскад с небольшой помаркой, набрав 70,09 балла.