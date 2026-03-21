Известная блогерша из Китая потеряла сознание во время прямого эфира: она скончалась на глазах у сотен подписчиков

Популярная в Китае стримерша Ван Ефэй скончалась на глазах у зрителей. Во время прямого эфира она пожаловалась на плохое самочувствие. Врачи не успели спасти блогершу. Об этом пишет издание People.
Утверждается, что всё произошло на стриме 9 марта. Ван Ефэй спустя полчаса после запуска трансляции пожаловалась на резкую головную боль. Она успела сообщить зрителям, что теряет сознание. Прибывшие врачи не смогли помочь женщине. Как отмечается, она скончалась от кровоизлияния в мозг.
По данным издания, блогерша регулярно плохо спала. Она вела трансляции по 11 часов в день.
