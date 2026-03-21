Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл японца Рэя Сакамото в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами.
Встреча закончилась со счетом 6:7 (10:12), 6:3, 6:1 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 9-м номером. Сакамото получил специальное приглашение для выступления на турнире. В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча между аргентинцами Франсиско Черундоло (18-й номер посева) и Тьяго Агустином Тиранте, который попал в основную сетку как лаки-лузер.
Медведеву 30 лет, он является 10-й ракеткой мира, на его счету 23 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.
Сакамото 19 лет, в мировом рейтинге он располагается на 164-й позиции. На его счету нет титулов ATP. В 2026 году японец впервые принял участие в основной сетке турнира Большого шлема, он не сумел преодолеть первый круг Australian Open.
Турнир в Майами проводится на покрытии «хард» и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является Якуб Меншик из Чехии. Медведев выигрывал турнир в 2023 году, также из россиян на нем побеждал Николай Давыденко (2008).