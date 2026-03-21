«Есть такой день в году»: Мария Захарова поздравила Сергея Лаврова с 76-летием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 21 марта, поздравила главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с 76-летием.
— Есть такой день в году — 21 марта, — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Свою публикацию она сопроводила ссылкой на поздравление от футбольного клуба «Спартак-Москва». Красно-белые отметили, что Лавров является их преданным болельщиком.
В сообщении клуба говорится, что, несмотря на сложнейший рабочий график, министр старается находить время, чтобы посещать «ЛУКОЙЛ АРЕНУ», участвует в матчах вместе со спартаковскими ветеранами и помогает клубу в продвижении интересов на международном уровне. В «Спартаке» поблагодарили Лаврова за поддержку и пожелали ему крепкого здоровья, семейного благополучия и много радостных эмоций от игры любимой команды.
