«Есть такой день в году»: Мария Захарова поздравила Сергея Лаврова с 76-летием

В сообщении клуба говорится, что, несмотря на сложнейший рабочий график, министр старается находить время, чтобы посещать «ЛУКОЙЛ АРЕНУ», участвует в матчах вместе со спартаковскими ветеранами и помогает клубу в продвижении интересов на международном уровне. В «Спартаке» поблагодарили Лаврова за поддержку и пожелали ему крепкого здоровья, семейного благополучия и много радостных эмоций от игры любимой команды.