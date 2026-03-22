Что можно и нельзя делать в день Жаворонка 22 марта на Сорок Сороков

Православная церковь 22 марта вспоминает 40 Севастийских мучеников. В народе принято праздник получил название Сороки, или Сорок Сороков. Вместе с тем существует еще одно название — день Жаворонка. Указанных птиц считали божьими.
Что нельзя делать 22 марта.
Не следует давать деньги в долг, так как их не вернут. Запрещено кормить птиц. Считалось, что семья будет жить впроголодь. Кроме того, не следует рушить птичьи гнезда, прогонять птиц со двора.
Что можно делать 22 марта.
Согласно приметам, данный праздник считается началом весны. К названной дате прилетают 40 видов птиц, среди которых и жаворонки. На праздник было принято выпекать печенье в форме птиц. Им угощали детей. Перед тем, как его съесть, печенье подбрасывали в небо, и призывали птиц вернуться их теплых краев.
Согласно приметам, прилетевший жаворонок предвещает скорое потепление. В том случае, если теплая погода установилась 22 марта, то такой она будет на протяжении 40 дней. Если же холод, то впереди будут 40 холодных дней.
