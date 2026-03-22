Что можно и нельзя делать в день Жаворонка 22 марта на Сорок Сороков

Согласно приметам, данный праздник считается началом весны. К названной дате прилетают 40 видов птиц, среди которых и жаворонки. На праздник было принято выпекать печенье в форме птиц. Им угощали детей. Перед тем, как его съесть, печенье подбрасывали в небо, и призывали птиц вернуться их теплых краев.